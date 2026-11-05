Empower India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Empower India stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Empower India ein Ergebnis je Aktie von 0,020 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Empower India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 355,8 Millionen INR im Vergleich zu 347,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at