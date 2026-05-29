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29.05.2026 06:31:29
Empower India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Empower India veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 443,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 175,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Empower India einen Umsatz von 160,9 Millionen INR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 INR. Im Vorjahr hatte Empower India 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Empower India 1,24 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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