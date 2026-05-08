Empower stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Empower hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empower in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 147,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 153,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at