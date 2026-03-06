Empower: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Empower hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,320 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,99 Prozent auf 155,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,160 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Empower ein Gewinn pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 602,22 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 613,51 Millionen USD ausgewiesen.

