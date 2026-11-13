Empresa de Energia del Pacifico: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Empresa de Energia del Pacifico hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,91 COP. Im Vorjahresviertel waren 158,15 COP je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 610,95 Milliarden COP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Empresa de Energia del Pacifico einen Umsatz von 1 277,74 Milliarden COP eingefahren.

Redaktion finanzen.at