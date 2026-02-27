Empresa de Energia del Pacifico stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Empresa de Energia del Pacifico hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 267,58 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 226,30 COP je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,62 Prozent auf 1 320,65 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2 083,56 Milliarden COP gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1145,71 COP beziffert, während im Vorjahr 876,63 COP je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Empresa de Energia del Pacifico im vergangenen Geschäftsjahr 5 318,34 Milliarden COP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Empresa de Energia del Pacifico 6 721,32 Milliarden COP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at