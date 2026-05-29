Empresa Electrica de Magallanes: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Empresa Electrica de Magallanes ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Empresa Electrica de Magallanes die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 221,06 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 176,42 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,83 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,27 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at