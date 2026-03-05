Empresa Electrica de Magallanes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Empresa Electrica de Magallanes hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 164,83 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Empresa Electrica de Magallanes 46,43 CLP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 14,39 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 27,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,27 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 875,92 CLP ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 616,64 CLP erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,67 Prozent auf 64,06 Milliarden CLP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 54,44 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at