Empresa Electrica de Magallanes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Empresa Electrica de Magallanes hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 329,90 CLP beziffert, während im Vorjahresquartal 240,53 CLP je Aktie in den Büchern standen.

Empresa Electrica de Magallanes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,68 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at