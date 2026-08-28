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28.08.2026 06:31:29
Empresa Electrica de Magallanes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Empresa Electrica de Magallanes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,36 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 204,77 CLP erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Empresa Electrica de Magallanes mit einem Umsatz von insgesamt 15,51 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,64 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 0,79 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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