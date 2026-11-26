Empresa Electrica de Magallanes veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 204,71 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Empresa Electrica de Magallanes ein EPS von 329,90 CLP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,76 Milliarden CLP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,82 Milliarden CLP.

Redaktion finanzen.at