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30.10.2026 06:31:28
Empresa Nacional de Electricidad legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Empresa Nacional de Electricidad hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,33 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,18 CLP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Empresa Nacional de Electricidad im vergangenen Quartal 717,12 Milliarden CLP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Empresa Nacional de Electricidad 745,87 Milliarden CLP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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