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31.07.2026 06:31:29
Empresa Nacional de Electricidad stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Empresa Nacional de Electricidad hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,01 CLP beziffert, während im Vorjahresquartal 9,47 CLP je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 610,24 Milliarden CLP, gegenüber 758,46 Milliarden CLP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,54 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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