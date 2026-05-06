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06.05.2026 06:31:29
Empresa Nacional de Telecomunicaciones: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Empresa Nacional de Telecomunicaciones präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 91,93 CLP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 76,16 CLP je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Empresa Nacional de Telecomunicaciones mit einem Umsatz von insgesamt 754,74 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,08 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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