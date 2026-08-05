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05.08.2026 06:31:29
Empresa Nacional de Telecomunicaciones stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Empresa Nacional de Telecomunicaciones lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 85,74 CLP gegenüber 61,49 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Empresa Nacional de Telecomunicaciones mit einem Umsatz von insgesamt 757,30 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 705,64 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 7,32 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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