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04.11.2026 06:31:28
Empresa Nacional de Telecomunicaciones stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Empresa Nacional de Telecomunicaciones lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,05 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 101,64 CLP erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Empresa Nacional de Telecomunicaciones mit einem Umsatz von insgesamt 767,07 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 730,44 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 5,02 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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