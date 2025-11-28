Empresas Inansa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Empresas Inansa hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 CLP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,740 CLP erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,72 Milliarden CLP – eine Minderung von 6,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 143,84 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.at