Empresas Navieras: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Empresas Navieras hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,60 CLP gegenüber 1,54 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 262,01 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Empresas Navieras 246,86 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at