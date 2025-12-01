Empress Royalty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Empress Royalty hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empress Royalty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at