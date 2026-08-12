Empress Royalty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Empress Royalty ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Empress Royalty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 114,96 Prozent auf 11,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at