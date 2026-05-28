Empress Royalty hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Empress Royalty hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 216,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 3,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at