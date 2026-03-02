Empress Royalty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Empress Royalty hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Empress Royalty einen Umsatz von 3,6 Millionen CAD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,080 CAD. Im letzten Jahr hatte Empress Royalty einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Empress Royalty in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 118,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,98 Millionen CAD im Vergleich zu 10,98 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at