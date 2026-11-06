Empyrean Cashews gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Empyrean Cashews hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 856,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Empyrean Cashews 666,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at