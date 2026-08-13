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13.08.2026 06:31:29
Empyrean Cashews hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Empyrean Cashews hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 INR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 889,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 495,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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