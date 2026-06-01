EMS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EMS hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

EMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,39 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,21 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 54,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EMS 2,66 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 16,30 INR gegenüber 33,05 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 7,33 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at