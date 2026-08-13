EMS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EMS hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,39 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,57 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at