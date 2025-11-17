|
17.11.2025 06:31:29
EMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
EMS hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,94 INR je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,13 Prozent auf 1,72 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
