EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,03 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 AED in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,47 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer einen Umsatz von 2,46 Milliarden AED eingefahren.

EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,070 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,060 AED je Aktie gewesen.

EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,34 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,052 AED je Aktie sowie einem Umsatz von 8,75 Milliarden AED gelegen.

Redaktion finanzen.at