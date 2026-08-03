EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC Bearer hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,04 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,39 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at