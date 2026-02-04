|
04.02.2026 06:31:28
eMudhra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
eMudhra hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
eMudhra hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 INR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,41 Prozent auf 1,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
