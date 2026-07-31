eMudhra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

eMudhra hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,91 INR. Im Vorjahresviertel hatte eMudhra 3,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eMudhra im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at