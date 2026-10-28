eMudhra Aktie
ISIN: INE01QM01018
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28.10.2026 10:53:00
eMudhra-TLS-Leck: Apple lässt Problem auf macOS-Kommandozeile zunächst bestehen
Während Browser längst gepatcht sind, hat Apple die Datei cert.pem, die diverse CLI-Werkzeuge nutzen, nicht korrigiert. Immerhin gibt es eine Anleitung.
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.