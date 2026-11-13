en-japan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

en-japan hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,54 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat en-japan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at