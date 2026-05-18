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18.05.2026 06:31:29
En3: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
En3 äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
En3 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 74,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2050,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,09 Prozent auf 6,30 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,86 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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