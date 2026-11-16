En3 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

En3 veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 64,12 Prozent auf 2,77 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte En3 7,72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at