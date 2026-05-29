Enablence Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Enablence Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enablence Technologies -0,330 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Enablence Technologies 3,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at