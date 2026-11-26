Enablence Technologies präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 411,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enablence Technologies einen Umsatz von 1,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at