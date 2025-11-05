05.11.2025 06:31:28

Enablence Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enablence Technologies hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enablence Technologies 0,9 Millionen CAD umgesetzt.

Enablence Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,330 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,020 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Enablence Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 8,29 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 282,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enablence Technologies 2,17 Millionen CAD umsetzen können.

