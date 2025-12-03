Enablence Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enablence Technologies stellte am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enablence Technologies -0,290 CAD je Aktie generiert.

Enablence Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at