Allergan Aktie
WKN DE: A1W5NE / ISIN: IE00BD1NQJ95
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05.08.2026 23:07:35
Enact Holdings Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Enact Holdings Inc. (ACT) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $174.838 million, or $1.25 per share. This compares with $167.808 million, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, Enact Holdings Inc. reported adjusted earnings of $177.370 million or $1.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.1% to $317.308 million from $304.890 million last year.
Enact Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $174.838 Mln. vs. $167.808 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $1.11 last year. -Revenue: $317.308 Mln vs. $304.890 Mln last year.
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