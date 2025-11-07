Enact: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Enact hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 310,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at