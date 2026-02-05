|
Enact stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Enact präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent auf 311,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 301,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,52 USD. Im Vorjahr waren 4,37 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,23 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
