Enact verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enact veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Enact noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 312,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 306,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at