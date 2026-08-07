Enact verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enact gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 315,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 304,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at