Enact zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enact hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 310,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at