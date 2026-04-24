Enagas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enagas hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,13 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 255,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enagas 214,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at