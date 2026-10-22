Enagas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enagas hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enagas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 280,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at