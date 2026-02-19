Enagas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enagas ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enagas die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,350 USD im Vorjahresvergleich.

Enagas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 298,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 273,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,570 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,620 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 979,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at