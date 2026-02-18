Enagas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enagas hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,650 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,10 Prozent auf 256,1 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1,150 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,81 Prozent auf 949,10 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 905,55 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,12 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 906,05 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at