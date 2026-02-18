Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGM2 / ISIN: US29248L1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:09:31

Enagás, S.A Swings To FY25 Earnings

(RTTNews) - Enagás, S.A. (ENGGF, ENGGY, ENG.MC), a Spanish energy company and certified independent Transmission System Operator, on Wednesday reported full-year 2025 net income compared with a loss in the previous year.

For the full year, net income came in at 339.1 million euros compared with loss of 299.3 million euros in the previous year.

EBITDA decreased to 675.7 million euros from 760.7 million euros in the prior year.

EBIT slid 14.1% to 368.1 million euros from 428.7 million in the same period last year.

Revenue increased to 976.8 million euros from 913.2 million euros in the previous year.

On Tuesday, Enagás, S.A closed trading 0.46% higher at 15.14 euros on the Madrid Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Enagas SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Enagas SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 7,10 0,71% Enagas SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Enagas S.A. 14,84 0,47% Enagas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen